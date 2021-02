Erschaffe Dich selbst.

Wie viele mag es schon gegeben haben, die sich anderen Fronten dieses weltumspannenden Kampfes widmeten, Deine Haltung mit leichtfertig geführter Hand herabzuwürdigen versuchend, da dies doch ohnehin eine Selbstverständlichkeit sei und dem Selbstverständnis eines jeden Kriegers entsprechen müsse. Und wie viele, die ihre Kräfte auf andere Fronten konzentrierten, scheiterten trotz dieser Erkenntnis gerade an der täglichen Durchführung dieser zur Selbstverständlichkeit erklärten und verklärten Erschaffung des eigenen Tempels.

Wie viele haben die Baupläne der Geschichte unseres Volkes bis ins Endlose analysiert, theoretisiert und diskutiert, begannen jedoch mit dem Dach dessen, was einmal die Festung des Geistes werden soll, wo noch nicht einmal das Fundament gegossen wurde, das die gewaltige Last des Lebens und des damit verbundenen Kampfes einst tragen muss.

Doch keine mahnenden Worte hast Du für sie übrig, die Deinen Weg belächeln und an sich selbst scheitern oder es schon längst aufgegeben haben. Jede Sekunde Deines Lebens, die sie mit spöttischen Worten belegen, nutzt Du zur Verbesserung deines Ist-Zustandes, hämmerst und schleifst alle Kanten und Ecken an Dir und arbeitest Schlag auf Schlag an der Gestaltwerdung des diamantenen Herzens, das sich durch Dich selbst erschaffen lässt.

Alles, was Du zum Errichten deines körperlichen Festungswalls benötigst, trägst Du bereits in Dir selbst.

Die Grundvoraussetzung hast Du dadurch schon geschaffen, indem Du Dich der Selbstkritik annahmst, die deine rauen Ecken hervorhob, wissend, dass es nun an Dir liegt, diese schroffen Verwerfungen unablässig zu formen und den Willen

deines Geistes sichtbar werden zu lassen mit dem Hammer und dem Meißel der Tat.

Gleichgültig, ob und wieviel Dreck diese Zeit in und auf Dir abgeladen hat. Gleichgültig, unter wieviel Schutt eines falschen Konsums Du Dich begraben fühltest.

Gleichgültig, wieviel Dogmen man Dir wissentlich und unwissentlich anerzog, Dich in die Verlockungen des widerlichen Giftes riss und Dir den Stoff des Verderbens einflößte. Kein Säurebad war so mächtig, dass es deine naturgesetzlich gewachsenen Waffen aufzulösen vermochte.

So prüfst und schmiedest, meißelst, feilst und schlägst Du weiter auf Dich ein, verbissen und doch kontrolliert, fanatisch und doch konzentriert, schlägst zu, sodass die Funken stieben und strahlst trotz aller Intensität eine stoische Gelassenheit aus wie jener kriegerische Archetyp, der weiß, was zu tun ist und der kann, weil er will, was er muss.

Archaische Urgewalt ließ Dich entstehen im Strom der kosmischen Gesetze. Der Samen, lichtgezeugt, ist schon längst aufgebrochen. Nun liegt es an Dir, daran und daraus zu wachsen, gipfelwärts und Dir Deinen Platz in den Reihen des erwachten, geistigen und körperlichen Volksheeres immer wieder von Neuem zu verdienen.

Erschaffe Dir Deinen pflichtgemäßen Platz.

Erschaffe Dich selbst.