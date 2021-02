Erziehung ist Macht

Die Macht, sein Blut den Klauen jener zu entreißen, die nach ihren Seelen trachten. Unsere Art und unser Glaube gebieten uns, einer auf allen Ebenen gesunden Nachkommenschaft das Rüstzeug um den stählern geformten Leib zu legen und in die schaffenden Hände zu geben.

Das Prinzip der japanischen oder der hellenischen Agoge muß wieder in germanischer Schwertform auf dem Amboss der Selbsterschaffung geschmiedet werden.

Die Botschaft unserer gewaltigen Aufgabe wird in die Herzen der kommenden Generation dringen und ihre Seelen berühren, die rostigen Ketten einer sklavischen Leibeigenschaft der Schwäche sprengen und einen neuen Menschenschlag aus alten Werten erschaffen.

Die Marschrichtung eures Erbes liegt in euren Taten. Lebt es eurem jungen Blute vor, was Ihr in Euch zu fühlen imstande noch seid. Wandelt als Vorbild auf allen Ebenen. Investiert in eure fleischgewordenen zukünftigen Kriegerideale und beseelt ihre Existenz mit einer Kraft, aus der ein Geschlecht des Hammers, des Beils und des Feuers emporwächst.

Die Kunst des Kämpfens zur Wesensbildung. Die Pflicht der Reinhaltung von Körper und Geist. Der Wille, die Schlachtfelder des Lebens selbst im Tode noch siegreich zu verlassen.

Baue mit an der Festung des germanischen Sparta und beginne dabei am Fundament.

Bei Dir und deinen Kindern.