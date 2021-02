Auch in Holzapfelkreuth am westlichen Stadtrand von München wurden heute mehrere Flugblätter gegen die anhaltende Corona-Hysterie verteilt. Auch wenn in München die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben wurde, so sind nach wie vor etliche Geschäfte geschlossen und gerade Kleinunternehmen bangen um ihre Existenz.

Für’s Vaterland? – Bereit!

Für’s Volk? – Bereit!

Für die Heimat? – Bereit!