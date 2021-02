„Proud Boys“ Chef als Spitzel enttarnt

Henry „Enrique“ Tarrio, Chef der patriotischen Gruppe „Proud Boys“ aus den USA, ist als FBI-Spitzel enttarnt worden. Berichten zufolge hat Tarrio seit 2012 für den amerikanischen Geheimdienst gearbeitet. Um eine Strafmilderung zu erwirken, hat er umfangreich mit den amerikanischen Behörden zusammengearbeitet. Seine Informationen sollen zur Verurteilung von 13 Verdächtigen beigetragen haben. Dabei ging es um Delikte wie Drogenhandel, Menschenschmuggel und Kreditkartenbetrug. Die „Proud Boys“ sind eine undogmatische, militante Gruppe, die insbesondere für ihre Auseinandersetzungen mit linken Gruppierungen bekannt ist.

Kein Staatsfeind – Henry „Enrique“ Tarrio

Die „Proud Boys“ sind hierzulande vor allem aus Videos bekannt, in denen Aktivisten Auseinandersetzungen mit der Antifa führen. Ihr Markenzeichen sind gelb-schwarze Fred-Perry-Hemden. In Amerika ist die Gruppierung daher ein Dorn im Auge des linken Establishments. Fred Perry hat extra den Verkauf gelb-schwarzer Hemden eingestellt. Doch die Gruppierung ist offenbar weniger revolutionär als von ihren Anhängern angenommen. Zumindest jedenfalls ihr Anführer Henry „Enrique“ Tarrio. Der Afro-Kubaner kommt aus Little Havanna, einem von kubanischen Auswanderern geprägten Viertel in Miami. Er betreibt einen Online-Laden für rechte Kleidung. Er gilt, seitdem er 2018 einen Antifa-Aktivisten ins Gesicht geschlagen hat, als Mitglied der Proud Boys. Es ist eines der Aufnahmerituale der Proud Boys, einen Antifa auf einer Demonstration zu schlagen. Die Proud Boys verstehen sich selbst als undogmatische Gruppe und grenzen sich streng von anderen rechten Gruppierungen ab. Die Proud Boys bekennen sich zur Redefreiheit, zum Recht auf Waffenbesitz, sind für ein freies Unternehmertum, geschlossene Grenzen, ein natürliches Familienbild und einen „westlichen Chauvinismus“.

Um Mitglied bei den Proud Boys zu werden, muss man zunächst archaische Rituale über sich ergehen lassen. So wird man in einem Initiationsritus von anderen Gruppenmitgliedern geschlagen und muss dabei Namen von Frühstücksflocken aufsagen. Für Aufsehen gesorgt haben die Proud Boys unter anderem mit ihrer Beteiligung am Sturm auf das Kapitol in Washington am 06. Januar. Die Proud Boys galten bis vor Kurzem als konsequente Unterstützer von Donald Trump. Dieser sagte im ersten TV-Duell zur US-Wahl 2020 „ Boys – haltet euch zurück und haltet euch bereit“. Eine Aussage, die teilweise als Unterstützung der Gruppe interpretiert wurde.

Auch Enrique Tarrio wäre wohl am 06. Januar in Washington dabei gewesen. Doch er wurde bereits im Vorfeld verhaftet. Ihm wird zur Last gelegt, eine Fahne der linksextremen „Black Lives Matter“-Bewegung entwendet und verbrannt zu haben. Deshalb stand Tarrio unter besonderer Beobachtung durch die Polizei. Nun, wo Tarrio verstärkt in den Fokus der Behörden gerückt ist, sind Details über seine Vergangenheit als Spitzel für das FBI ans Tageslicht gekommen.

2012 war Tarrio wegen des illegalen Handels mit Diabetes-Teststreifen zu 30 Monaten Haft verurteilt worden. Tarrio bot sich jedoch aktiv als Kooperator mit den Behörden an. Ein Staatsanwalt lobte den Eifer von Tarrio: „Vom ersten Tag an war er es, der mit den Strafverfolgern reden wollte, um seinen Namen reinzuwaschen“, zitiert die Nachrichtenagentur AP einen Ankläger. Dabei machte Tarrio nicht nur belastende Aussagen, sondern beteiligte sich sogar an verdeckten Ermittlungen. So ließ sich Tarrio auf eigenes Risiko in einen Menschenschmugglerring einschleusen. Er bot Mitgliedern des Rings 11 000 Dollar an, damit diese fiktive Familienmitglieder von ihm in ein anderes Land schmuggeln. Tarrios Arbeit sorgte für die Verhaftung von 13 Personen. Er selbst konnte sich damit eine Haftverkürzung von 14 Monaten auf 16 Monate erwirken.

Tarrio selbst streitet den Vorwurf der Kooperation mit der Polizei ab. Stellungnahmen der Proud Boys zu den Informationen über Tarrio sind noch nicht bekannt.