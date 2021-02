Am morgigen Sonnabend, den 13. Februar 2021, jähren sich die angloamerikanischen Bombenangriffe auf die Kunst- und Kulturstadt Dresden. Zahlreiche Mitglieder unserer Partei “Der III. Weg” nehmen an der Gedenkveranstaltung in Dresden teil. Wir berichten ab morgen 13.00 Uhr in unserem Liveticker direkt aus der sächsischen Landeshauptstadt.