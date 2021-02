Liveticker: Gedenken in Dresden

13.02.2021 13:45Coventry ist kein Vergleich

Das heutige Gedenken steht vor allem im Gegensatz zu den vermeintlichen Trauerbekundungen der Stadtoberen, deren Erinnerungsveranstaltungen immer auch für ihre antideutsche Schuld-Kult-Manipulation und Überfremdungspropaganda instrumentalisiert wird. Auch die Schmierfinken der Lügenpresse, welche im Auftrag des Besatzers handeln, legitimieren die Terrorangriffe auf deutsche Städte immer wieder mit fadenscheinigen Gründen. So bezeichnen sie die Bombardierung der englischen Stadt Coventry als Auslöser der menschenverachtenden Vernichtung deutscher Städte. Während Coventry jedoch voller kriegswichtiger Industrieanlagen zur Flugzeug- und Flugzeugteilherstellung und damit das industrielle Rückgrat der britischen Luftwaffe war, beschränkten sich die alliierten Kriegsverbrecher größtenteils auf die Bombardements von schutzlosen deutschen Zivilisten. Der schwerste Angriff auf Coventry, welcher sogleich überhaupt der schwerste Luftangriff auf eine englische Stadt war, ereignete sich am 14. November 1940. Hierbei kamen ca. 570 Menschen ums Leben, alle Angriffe zusammengenommen ca 1.200. Man darf keinesfalls Menschenleben gegeneinander aufwiegen, aber diese Zahlen zeigen – im Gegensatz zu den Opferzahlen von Angriffen auf deutsche Städte – dass solche Attacken nicht der Bevölkerung galten, sondern nur der kriegswichtigen Rüstungsindustrie der Stadt. Zur Abschätzung der Intensität des Angriffes muss aber auch die Größe einer Stadt betrachtet werden. Dem Bombenhagel fielen in Würzburg innerhalb von nur 17 Minuten über 5.000 Menschen zum Opfer und dies bei einer Bevölkerung, welche nur halb so groß war, wie die in Coventry. Zudem war Würzburg eine Lazarettstadt ohne kriegswichtige Industrie und ein Bahnknotenpunkt wurde durch die Alliierten schon vor dem 16. März 1945 zerstört. Hieran lässt sich gut ablesen, dass das Ziel der alliierten Terrorbomber das Abschlachten der deutschen Bevölkerung war. So stellt das, im bundesrepublikanischen Schuldkult herumgereichte „Nagelkreuz von Coventry“ nicht ein Zeichen der Versöhnung dar, sondern gilt viel mehr als Hohn für die Opfer und ist Zeichen für die heutige Unterwerfung unseres Volkes. Der damalige britische Premierminister und Oberbefehlshaber Winston Churchill, offenbarte schon im Juni 1940, also vor dem großen Angriff auf Coventry, die vernichtenden alliierten Pläne: “Wir werden Deutschland zu einer Wüste machen, ja zu einer Wüste!”, sprach der Kriegsverbrecher. Auch weitere Aussagen Churchills deuten die menschenverachtende und deutschfeindliche damalige britische Führung. Im Zusammenhang mit dem grauenvollen Bombenangriff auf die Elbstadt Dresden sprach er gar vom “Braten” der Deutschen. Darf man zudem der etablierten Geschichtsschreibung Glauben schenken, so war nach jeder größeren gewonnen Schlacht der Alliierten, der Sieg über uns besiegelt und Deutschland dem Untergang geweiht. Weshalb musste dann noch in den letzten Monaten und Tagen vor Kriegsende der Kriegswillen der Bevölkerung gebrochen werden?