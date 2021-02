Wiesbaden: Türkgücü München nicht willkommen!

Am Sonntag, den 7. Februar 2021, empfängt in der 3. deutschen Fußball-Liga der SV Wehen-Wiesbaden den Türkenverein Türkgücü München. Seit dieser Saison kickt der Migrantenclub im Profifußball mit. Im Vorfeld dieser Partie machten sich Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei vom Stützpunkt Westerwald/Taunus auf, um ihren Unmut über diesen Zustand sowie die uferlose Überfremdung im Profifußball zu thematisieren. Dazu wurden tausende Flugblätter an die Haushalte rund um die BRITA-Arena im Wiesbadener Zentrum sowie in Wehen verteilt.

Der heutige Profifußball steht mit seinem Kommerz, der Korruption und den traditionslosen, aus aller Herrenländer zusammengekauften Multikultimannschaften sinnbildlich für den Geist der liberalkapitalistischen Gesellschaft. Reine Ausländervereine wie der türkische Drittligist stellen das Paradebeispiel einer Überfremdung dar, welche sich durch alle Lebensbereiche zieht.

Die Partei und Bewegung “Der III.Weg” steht dagegen für einen Deutschen Fußballbund, der seinem Namen auch gerecht wird. Türkische Sportvereine haben wie allgemein die türkische Identität und Kultur selbstverständlich ihre Daseinsberechtigung – und zwar in ihrer angestammten Heimat. Und die ist eben nicht Deutschland, sondern die Türkei.

In Wiesbaden ist Türkgücü München jedenfalls nicht willkommen!