1. Mai in Zwickau: Startschuss für die Mobilisierung ist gefallen!

Heute ist mit einer ersten Verteilung der Startschuss für die Mobilisierung zu unserer großen Arbeiterkampftagsdemo in Zwickau gefallen. Bis zum 1. Mai werden weitere Werbeaktionen folgen. In Zwickau sowie in vielen anderen Regionen deutschlandweit.

Am Arbeiterkampftag werden wir entschlossen und kraftvoll in Zwickau auf die Straße gehen und unserem Zorn und unserem Unmut über die Zustände gemeinsam Ausdruck verleihen.

Alle Infos rund um unsere Kampagne und die Demonstration am 1. Mai findet ihr hier.