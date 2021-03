Biontech/Pfizer: Impf-Profite werden privatisiert, Impf-Verluste werden sozialisiert

Als im Sommer 2020 die EU-Kommission und Biontech/Pfizer über Covid-Impfstofflieferungen verhandelt haben, soll das Unternehmen die Summe von 27 Milliarden Euro für 500 Millionen Dosen des experimentellen mRNA-Impfstoffs gefordert haben. Die zuständige EU-Kommission kaufte in der Folge weniger umfangreich ein als andere Industrieländer, wofür sie von BRD-Politikern und den zahlreichen Impfwilligen heute heftig kritisiert wird. Der nun bekannt gewordene angestrebte Preis von 54 € je Dosis wurde von Experten, wie dem Vorsitzenden der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, als völlig überteuert kritisiert. Die Vereinigten Staaten hingegen konnten bereits früh zu einem deutlich niedrigeren Preis zugreifen.

Der hohe Preis ist insbesondere bedenklich, weil die Forschung und Entwicklung des Konzerns umfangreich mit Steuergeldern unterstützt wird. Auch andere indirekte Kosten des „Produkts“, wie mögliche Impf-Schäden, werden wohl der Allgemeinheit und den Impflingen überantwortet. Impfgeschädigte müssen selbst einen sehr wahrscheinlichen kausalen Zusammenhang zwischen ihrer Impfung und einem erlittenen erheblichen Schaden nachweisen. Die genauen Haftungsregelungen in den Verträgen zwischen EU und dem Konzern werden geheim gehalten. Es ist also zu vermuten, dass bestimmte Vertragsklauseln zumindest die Haftung für „unvorhergesehene Schäden“ vom Konzern auf die EU, also faktisch den deutschen Steuerzahler, übertragen haben. Da die Impflinge nur über einen unzureichenden Zeitraum beobachtet wurden und durch die „Teleskopierung“ der Prüfvorgänge qualitative Mängel wahrscheinlicher sind, können diese Schäden erheblich sein. Wäre dem nicht so, dann würde es auch keine Notwendigkeit für geheime Haftungsbeschränkungen geben.

Trotzdem lässt sich an dieser Stelle auch positiv vermerken, dass die Unfähigkeit der EU-Kommission nun also endlich auch einmal Vorteile hat: Der unzureichende Einkauf wird mindestens den drohenden Impfzwang bzw. die indirekte Impf-Erpressung weiter verzögern. Andererseits wird Corona sich weiter verändern, während machtbesoffene Politiker von ihren Durchimpfungsfantasien für die ganze Welt schwadronieren. Phobiker werden in neue Panikwellen versetzt und Biontech und andere können neue Märkte für neue Impfstoffe erschließen.