BRD bedeutet Volkstod – Neue Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung erschrecken

Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hat kürzlich in einer neuen Prognose zur Bevölkerungsentwicklung einen Ausblick auf das Jahr 2040 gewagt. Die Gesamtbevölkerung der BRD wird sich demnach mit einem Minus von 1,3 Millionen nur geringfügig verringern, obwohl die überalterte Bevölkerungsstruktur den Schluss zulassen müsste, dass es zu einer deutlichen Abnahme der Einwohnerzahl kommt. Hauptgrund für die relativ stabil bleibende Bevölkerungszahl sei laut Experten die „Zuwanderung aus dem Ausland“. Der Leiter des BBSR, Markus Eltges, erklärte dazu, dass Deutschland, wenn es seine Bevölkerungszahl stabil halten wolle, dies „aufgrund der Sterbeüberschüsse nur durch Zuwanderung von außen erreicht werden“ kann.

Übersetzt bedeutet dies nichts anderes, dass sich der Anteil von Fremden gegenüber dem von autochtonen Deutschen erhöhen muss und die Bevölkerung der BRD nur durch einen schrittweisen Austausch des deutschen Volkes durch Ausländer seine quantitative Stärke halten kann. Als Wachstumszentren werden laut der Studie wirtschaftsstarke Großstädte und deren Umland benannt, die sich vermehrt in den alten Bundesländern des Westens finden lassen. Dies korreliert wenig überraschend mit dem stark wachsenden Ausländeranteil in westdeutschen Metropolregionen, deren Wirtschaftsstandorte wie ein Magnet für importiertes „Humankapital“ aus aller Welt fungieren. Doch auch in Mitteldeutschland gibt es gewisse Leuchtturmregionen, die gegenüber den übrigen Regionen der östlichen BRD ein Bevölkerungswachstum verzeichnen.

Neben Berlin wäre hier Leipzig zu nennen, das zu einem der stärksten wachsenden Städten Deutschlands gehört. Selbstverständlich damit einhergehend mit einer im gleichen Maße wachsenden Verausländerung. „Sterbende Regionen“ seien laut dem BBSR hingegen mitteldeutsche Landkreise wie Oberspreewald-Lausitz, Anhalt-Bitterfeld, Greiz, Elbe-Elster, Altenburger Land, Mansfeld-Südharz und der Salzlandkreis, die bis 2040 mindestens 23% ihrer Bevölkerungszahl verlieren sollen. Um diese Regionen zu „retten“ plädiert BBSR-Leiter Eltges für eine „aktive Strukturpolitik“. Wie diese aussehen soll, hat Eltges bereits mit seinem Verweis auf die angeblich notwendige „Zuwanderung aus dem Ausland“ durchblicken lassen.

Regionen in der BRD, deren Strukturen wachsen, entwickeln sich automatisch auch zu einem Konzentrationsherd landnehmender und geburtenfreudiger Fremder unter der Verdrängung alteingesessener Deutscher. Eine Bevölkerungspolitik im Sinne einer aktiven Geburtenförderung, wie sie derzeit zum Beispiel die ungarische Regierung unter Viktor Orban praktiziert, um die autochtone Bevölkerungszahl zu stabilisieren, schwebt den Eliten der bundesdeutschen Volkstodrepublik selbstverständlich nicht im Entferntesten vor. Für sie ist nicht einmal mehr das Volk als genetisch abgeschlossene Bluts- und Schicksalsgemeinschaft existent, sondern lediglich die nackte Summe aller Individuen, die Menschenantlitz tragen.

Wollen die Deutschen also auch 2040 noch Herr im eigenen Lande sein, so wird kein Weg an einer radikalen politischen und staatlichen Neuordnung unter nationalrevolutionärem Vorzeichen vorbeiführen! Im Punkt 3 des Parteiprogramms der Partei „Der III.Weg“ finden sich unter der zentralen Forderung „Deutsche Kinder braucht das Land“ die entsprechenden Schritte zu einer Geburtenpolitik, um unser Volk als unveränderliche biologische Konstante zu erhalten.