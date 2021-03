Digitaler Impfpass noch in diesem Jahr

Noch vor nicht einmal einem Jahr behaupteten die durch erpresste Zwangsabgaben finanzierten BRD-Staatskanäle, es würde keinen Immunitätsnachweis und eine damit verbundene Zwangsimpfung durch die Hintertür geben. Wer danach noch immer davon sprach, wurde schnell als „Verschwörungstheoretiker“ verdächtigt. Nun sprechen die Herrschenden offen darüber und wollen den digitalen Impfpass noch in diesem Jahr auf den Weg bringen. Bundesgesundheitsminister Spahn kündigte im Bundestag an, dass zur „Rückerlangung von Grundrechten“ der digitale Impfpass für die Coronaimpfung noch in diesem Jahr erscheinen soll, noch vor dem eigentlichen geplanten Einsatz von generellen Impfungen.

Dass die befürchteten Privilegien für Geimpfte auf Druck der Kapitalmächtigen aus der Wirtschaft damit doch kommen werden, obwohl die parlamentarischen Lügner das oft geleugnet haben, sollte damit außer Frage stehen. Auch der Chef der „Ständigen Impfkommission“ (Stiko), Thomas Mertens, rechnet damit, dass der digitale Impfnachweis dann auch im Privatbereich eingesetzt wird, so z.B. in Restaurants, bei Fluggesellschaften oder im Kulturbereich. Lediglich der Zugang zu lebenswichtigen Einrichtungen wie Kliniken und Heime bliebe von dem digitalen Immunitätsnachweis wohl ausgenommen. Da andere Länder den digitalen Impfnachweis bereits mit Hochdruck umgesetzt haben, würde wohl auch die BRD diesen nicht verhindern können, so Mertens. Tatsachlich wäre hier Israel als Vorreiternation zu nennen, die bereits über 40% ihrer Bevölkerung durchgeimpft hat und dabei auch auf Privilegien für Geimpfte setzt.

Auch im Nachbarstaat Österreich will Bundeskanzler Kurz den digitalen Impfpass, ganz nach „israelischem Vorbild“ geknüpft mit Sonderrechten für Geimpfte, EU-weit einführen und droht andernfalls mit einem Alleingang. Natürlich möchte da die zionistische Clique in der Berliner Bundesregierung nicht noch länger warten und nun auch hierzulande die nötigen Vorrausetzungen schaffen, um mit der Einführung des „grünen Passes“ in der BRD nachzuziehen. Gegen diesen damit einhergehenden Impfzwang durch die Hintertür wird die nationalrevolutionäre Bewegung von „Der III.Weg“ weiterhin unnachgiebig bleiben!