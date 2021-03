Dresden: Massive Polizeigewalt bei Anti-Corona-Protesten (+Videos)

Das bundesweite Bündnis “Es reicht” hatte am 13. Februar auch in der sächsichen Landeshauptstadt Dresden zum Protest gerufen, welcher aber vom Oberwaltungsgericht Bautzen verboten wurde. Es war aber dennoch eine 100-Personen-Kundgebung einer Eltern-Grupper erlaubt wurden, zu der dann Tausende Teilnehmer strömten. Diese Veranstaltung versuchte dann die Polizei aufzulösen, da weder die hirnlosen Abstandsregeln noch die schikanösen Mundschutzregeln eingehalten wurden. Die Teilnehmer setzen sich daraufhin zu einem Protestmarsch Richtung Impfzentrum in Bewegung, der trotz massiver Polizeigewalt nur erst sehr spät gestoppt werden konnte. Selbst Wasserwerfer wurden gegen friedliebende Deutsche aufgefahren, kamen aber nicht zum Einsatz.