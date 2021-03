Impfen ohne Skrupel – Schwangere und Kinder als Versuchsobjekte für Biontech und Pfizer

Die BRD als Menschenversuchslabor für die Pharmakapitalisten von Biontech, Pfizer & Co. verliert nun zunehmend auch die letzten Reste ihrer Maskerade zur Aufrechterhaltung ihrer Lüge, lediglich nur bestimmte Risikogruppen gegen Corona impfen zu wollen. BRD-Kanzlerin Merkel ließ in einer Rede auf dem Stelldichein der Globalisten, dem G7-Gipfel, die Katze aus dem Sack und kündigte an, dass die „Pandemie“ erst beendet sei, wenn alle Menschen auf der Welt geimpft seien. Während von Politik und vermeintlich unabhängig arbeitenden wissenschaftlichen Gremien bisher immer betont wurde, dass vor allem Risikopatienten und Menschen im bereits hohen Alter gegen Corona geimpft werden sollen, um Bürger zu beschwichtigen, die sich vor einer versteckten Impfpflicht für jüngere Bevölkerungsteile sorgen, versucht man nun auch andere und vor allem höchst sensible Bevölkerungsgruppen in das Impfexperiment mit einzubeziehen.

So wollen die Impfstoffhersteller Biontech und Pfizer nun eine große Studie starten, um den aufgrund seiner kurzen Entwicklungszeit als kaum zuverlässig geltenden Impfstoff an Schwangeren zu testen. Rund 4000 gesunden, schwangeren Frauen soll demnächst der Coronaimpfstoff injiziert werden und diese dabei 10 Monate lang auf mögliche Nebenwirkungen beobachtet werden. Die Säuglinge, die man quasi bereits geimpft hätte, bevor sie überhaupt das Licht der Welt erblicken, sollen nach ihrer Geburt als Testobjekte ebenso bis zum sechsten Lebensmonat beobachtet werden. So erhoffen sich die Pharmaganoven, Rückschlüsse auf die Verträglichkeit der Impfung bei Schwangeren ziehen zu können, um ihre Impfagenda auch auf jene Gruppen ausdehnen zu können, die bei der Impfempfehlung bisher ausdrücklich außen vor gelassen wurden. Ungeborenes Leben und werdende Mütter im fruchtbaren Alter sollen also als Versuchskaninchen für die Machenschaften der profitgierigen Pharmaindustrie herhalten müssen, obwohl bekannt ist, dass es keine gesicherten Daten zur Verträglichkeit der Impfstoffe gibt und diese Spätfolgen wie Unfruchtbarkeit hervorrufen können.

Zynisch kommentiert die türkische Biontech-Mitgründerin Özlem Türeci die skandalöse Studie damit, dass durch die Impfung „womöglich“ schwangere Frauen und werdende Generationen geschützt werden können und man darauf abziele, einen breiten Zugang zu dem Covid-19-Impfstoff zu schaffen. Natürlich ohne die Risiken abzuwägen und angesichts sinkender Infektionszahlen und milder werdender Krankheitsverläufe überhaupt die Notwendigkeit der Impfstoffe zu diskutieren. Auch das vom jüdischen CEO Albert Bourla geführte amerikanische Partnerunternehmen Pfizer hat es auf Schwangere als Zielgruppe für den massenhaften Einsatz ihrer Impfstoffe abgesehen, da diese angeblich „ein erhöhtes Risiko“ für schwerere Covid-19-Verläufe hätten. Dass dies eine an den Haaren herbeigezogene Schutzbehauptung ist, dürfte ja nicht schwer zu durchschauen sein. Schließlich erproben beide Unternehmen ihre Impfstoffe bereits auch in Studien an Jugendlichen und demnächst auch an Kindern von 5 bis 11 Jahren, obwohl diese bekanntlich nicht zu den „Risikogruppen“ zählen und es in diesem Altersbereich nur eine verschwindend geringe Zahl an Coronatoten gibt. Die Impf- und Pharmalobby siegt mit der Lüge und fällt mit der Wahrheit!