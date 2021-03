Projektstart: Reiseführer Deutschland – Entdecke deine Heimat

Mit unserem neuen Projekt namens “Reiseführer Deutschland – Entdecke deine Heimat” haben wir für alle heimatbewußten Deutschen einen Online-Reiseführer geschaffen, in dem unzählige Sehenswürdigkeiten zusammen getragen wurden. Man muß erst seine Heimat kennen und lieben lernen, bevor man auch bereit ist, für sie zu kämpfen.

Wie oft seid ihr schon durch deutsche Lande gefahren oder verweiltet im Urlaub in einer euch unbekannten Region und hättet euch so gerne Sehenswürdigkeiten angeschaut, die es sich als volkstreuer Deutscher auch lohnt, zu besichtigen. Ab sofort habt ihr nun die Möglichkeit an Hand einer Online-Karte euch interessante Orte herauszusuchen. Darunter sind sicherlich viele bekannte Sehenswürdigkeiten, aber auch der ein oder andere Geheimtipp, von dem ihr noch nie gehört habt, ist bestimmt dabei. Wir holen den ein oder anderen kulturellen Schatz aus der Versenkung, denn all zu oft wird seitens der BRD-Oberen unser teils Jahrhundert altes Kulturgut und Brauchtum verschwiegen, entfernt oder bewußt falsch gedeutet.

Sehenswürdigkeiten melden

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Sehenswürdigkeiten finden man in der jeweiligen Beschreibung. Im oberen linken Symbol in der Karte kann man Kategorien ein- oder ausblenden.

Natürlich fehlen uns noch unzählige Sehenswürdigkeiten, die wir bisher noch nicht in unseren Reiseführer aufgenommen haben. Aber dafür haben wir euch!

Weitere Sehenswürdigkeiten, Denkmäler, heidnische Anlagen oder sonstige historische Bauten, die noch nicht in unserem Reiseführer aufgeführt und für heimatverbundene Deutsche von Wert sind, sendet uns bitte per epost an [email protected] mit folgenden Informationen:

Name der Sehenswürdigkeit

Ort, Straße, Hausnummer

Beschreibung

Verweis zur Sehenswürdigkeit oder Bilder

Neue Einträge via Telegram

Über neue Einträge in unsere Karte informieren wir per Telegramkanal t.me/ReisefuehrerDeutschlandoder unter unserer Projektseite https://der-dritte-weg.info/reisefuehrer