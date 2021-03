Sonntagswanderung im Burgenlandkreis

Am vergangenen Sonntag trafen sich junge Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei “Der III. Weg”, sowie Interessierte in der Nähe der beschaulichen Ortschaft Breitenbach (Zeitz) und traten eine rund 15 km lange Wanderung an.

Natur und Gemeinschaft

Durch lichten Wald und weite Wiesenlandschaft, vorbei an den Ausgrabungen der Reichsburg, kleinen Bachläufen und alten Denkmälern, sowie durch die Ortskerne historischer Dörfchen wanderte die sportliche Truppe bei bester Laune. Das Wetter spielte unseren Aktivisten in die Karten und so hatte man bei nur leichtem Wind, jedoch 16°C Temperatur und durchgängigem Sonnenschein allerbeste Voraussetzungen, einen herrlichen Vormittag zu verbringen.

Etwa die Hälfte der Teilnehmer stammen aus unserer im Burgenlandkreis aktiven Sportgruppe und hatte neben dem Ziel, die 15 km zu absolvieren, zusätzliche Gewichte in Taschen und Rucksäcken verstaut, um die Anstrengung zu steigern. Damit war es auch bei der malerischen Streckenlänge möglich, sowohl Anfängern als auch fortgeschrittenen Wandersleuten einen sportlichen Anreiz zu setzen.

Motivation und Gemeinschaft

Einzeln sind wir stark. In der Gruppe sind wir noch stärker. Diese Erkenntnis bewies auch die Gruppe im Burgenlandkreis wieder.

Die Spitzenleistung des Tages erbrachte ein junger Kamerad, welcher sich mit 17 kg Rucksackgewicht und einem 17 kg schweren Baumstamm vom ersten bis zum letzten Meter über die mittelschwere Strecke hinweg durchkämpfte und dabei von seinen Weggefährten kräftig motiviert wurde.

Bei einem Zusammenfinden wenig später am Abend plante man die nächsten sportlichen Aktionen und ließ die Wanderung Revue passieren.

