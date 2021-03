Unterschriftensammlung für die Bundestagswahl in Sachsen

Unsere Partei „Der III. Weg“ will mit ihrer sächsischen Landesliste zur Bundestagswahl im September antreten. Damit wir auf dem Wahlzettel stehen, muss die bürokratische Hürde von 2.000 Unterschriften gemeistert werden. Seit Anfang Februar sind unsere Mitglieder deshalb unterwegs. Auch Aktivisten aus anderen Bundesländern kommen regelmäßig zur Unterstützung nach Sachsen gefahren. Anfang März fand in Plauen ein Aktionstag statt. Hierbei konnte eine dreistellige Anzahl an Unterschriften gesammelt werden.

Der Wahlantritt und der damit einhergehende Wahlkampf hat das aussagekräftige Motto: „Freiheit statt Corona-Diktatur“. Die Herrschenden verkaufen unser Volk tagtäglich, um ihre eigene Macht zu sichern. Eine ausufernde Masseneinwanderung und die damit verbundene massive Ausländergewalt, katastrophale Corona-Zwangsmaßnahmen, die Zerstörung von Klein- und Mittelstandsbetrieben, der Untergang unserer Heimat und Tradition und der Corona-Impfwahn sind nur ein paar Beispiele, die uns die Volksverräter aufdiktiert haben.

Unterstützen auch Sie mit ihrer Unterschrift unseren Wahlantritt zur Bundestagswahl!

Die Voraussetzungen, um unterschreiben zu können, sind folgende:

1. Der Hauptwohnsitz muss sich im Bundesland Sachsen befinden.

2. Am Tag der Bundestagswahl am 26. September 2021, muss der Unterzeichner mindestens 18 Jahre alt sein.

So funktioniert’s:

Formular herunterladen, ausfüllen (sollten Sie einen zweiten Vornamen haben, bitte mit eintragen) und ausdrucken. Unterstützungsunterschrift [rechte Maustaste, Ziel speichern unter, Sie müssen nur die erste Seite ausfüllen und ausdrucken] Handschriftlich (!) unterschreiben. Per Brief an – DER DRITTE WEG, Pausaer Str. 130, 08525 Plauen – senden.

Ihre Daten werden lediglich dem Landeswahlleiter als Nachweis vorgelegt, ansonsten bleiben sie anonym. Mit Ihrer Unterschrift willigen Sie einzig nur für die Unterstützung unserer Partei zur Bundestagswahl ein. Sie gehen keine Mitgliedschaft oder sonstige Verbindlichkeit ein, geben keine Wahlstimme ab und erhalten auch keine Post.

Dieser deutschfeindlichen Politik muss umgehend das Handwerk gelegt werden. Wir fordern:

“Erst unser Volk, dann all die Anderen. Erst unsere Heimat und dann die Welt!”

Auch der Landesverband Bayern stellt Liste für Bundestagswahl auf

Bitte achten Sie darauf, ALLE Vornamen einzutragen. Die Angaben zur Person müssen natürlich leserlich sein. Dann:

handschriftlich unterschreiben

Abschicken an: DER DRITTE WEG – Postfach 1 – 90575 Langenzenn