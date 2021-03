Widerstand in Berlin

Fast täglich agieren unsere nationalrevolutionären Mitglieder und Unterstützer im öffentlichen Raum in der Hauptstadt Berlin. Immer mehr Bezirke werden nicht nur flächendeckend, sondern auch kontinuierlich bearbeitet und unsere Weltanschauung unter das Volk gebracht. Unsere nationalrevolutionäre Bewegung “Der III. Weg” wächst zusehens und gewinnt dadurch bei den Feinden von Volk und Nation in der Stadt immer mehr Aufmerksamkeit. Hunderttausende Flugblätter gegen Überfremdung und die allgegenwärtige Corona-Diktatur fanden den Weg bereits in die Berliner Briefkästen, visuelle Werbung ist in nahezu jedem Bezirk in Ost und West zu finden. Am 3. Oktober 2020 wehte das erste Mal in größerer Zahl unser grünes Banner in den Straßen der ehemaligen Reichshauptstadt und unsere römische Drei ist immer mehr Menschen, nicht nur den Repressionsorganen der BRD, ein Begriff.

Trotz der volkszerstörenden Maßnahmen der Bundesregierung im Zusammenhang mit dem sogenannten Corona-Virus, mobilisiert zum 1. Mai unsere Partei dieses Jahr ins sächsische Zwickau, um geschlossen und zentral unseren gerechten Zorn und unsere Wut am traditionellen Arbeiterkampftag auf die Straße zu tragen. Das nationale Berlin steht an diesem Tag ebenfalls in Zwickau auf der Straße, um den Coronadiktatoren der etablierten Parteien und all den anderen Feinden von Volk und Nation die Stirn zu bieten.

Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott. Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk. Dann gnade Euch Gott.