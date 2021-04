Demonstration gegen Einführung eines Corona-Passes in Dänemark (+Video)

In Dänemark haben letzten Samstag erneut Anhänger der seit Dezember bestehenden Facebook-Initiative “Men in Black” gegen die bestehenden Corona-Maßnahmen der dänischen Regierung demonstriert. Hunderte Dänen zogen mit Bengalos und Feuerwerk sowie der Parole “Freiheit für Dänemark” durch die Straßen.



https://www.youtube.com/watch?v=OpOJL82W-Mw



Die Demonstation richtete sich gegen die Einführung eines “Corona-Passes” sowie Massentests. Dänemark hatte am Dienstag ein neues Corona-Zertifikat eingeführt, dass für den Zugang von bestimmten Geschäften erforderlich ist. Damit ist das Land eines der ersten auf der Welt, das solch ein System einführt. Der “Corona-Pass” zeigt an, ob eine Person geimpft wurde, in den letzten zwei bis zwölf Wochen positiv oder in den letzten 72 Stunden negativ getestet wurde.