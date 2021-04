Kampf der Rotfront! – Kundgebung mit Demonstration am 8. Mai in Siegen

Wie bereits angekündigt ruft unsere Partei „Der III. Weg“ in Siegen zum Widerstand gegen die stetig steigenden linksextremen Auswüchse auf. Besonders die neusten Ereignisse und feigen Anschläge sollten uns nicht in Empörung oder endloses Selbstmitleid verfallen lassen, sondern vielmehr den Kampfgeist wecken, dem man sich als Nationalrevolutionär in diesen Zeiten verschrieben hat. Die Doktrin der BRD hat unser Deutschland zu einem immer totalitärer werdenden Linksstaat herangezüchtet, der das Vertreten von nationalen Positionen zu einem Kampf an einer oft von Gewalt geprägten Front gemacht hat. Diese Gewalt, bei der Antifa-Gruppierungen als fünfte Kolonne des Systems fungieren, hat bereits das Recht vom Gebrauch der Meinungsfreiheit zu einer Mutprobe gemacht, die von vielen lieber weiträumig umgegangen wird. Wer sich nicht einschüchtern lässt, der gerät allzu oft in das Fadenkreuz politisch korrekter Sittenwächter und letztendlich von staatlich geförderten linksextremen Verbrecherbanden. Die Tatsache, dass die Zieheltern vieler Antifa-Strukturen in allen Landesparlamenten sitzen, lässt keinen Raum für reine Lippenbekenntnisse wie etwa die verzweifelte Forderung nach staatlichen Verboten. Müsste man für die Situation der Deutschen im eigenen Land, also jene, die es auch noch sein wollen, eine Metapher finden, so wäre es sicher eine frostige Kälte, die das eigene Volk erleiden muss. Solidarität innerhalb eines Volkes ist wichtig, so auch im nationalen Lager, doch darf dies nicht das Ende der Fahnenstange sein.

Kampf der Rotfront! – Kundgebung und Demonstration in Siegen!

Unser Partei- und Bürgerbüro in Siegen ist zu einem kleinen Leuchtturm in Westdeutschland geworden. Gerade deshalb mobilisieren linksradikale Strukturen weit über die Stadtgrenzen hinaus zu einer erneuten Demonstration am 8. Mai gegen unsere Räumlichkeiten in der Schlachthausstraße. Das Ziel dieser regelmäßig mit Ausschreitungen begleiteten Demonstrationen ist immer dasselbe: Einschüchterung der politischen Gegner und ein Warnsignal an alle noch nicht politisch aktiven Menschen zu senden, besser kein Wort zu viel zu wagen. Wir werden uns jedoch weder einschüchtern lassen noch verstecken, sondern erneuern unsere Forderungen. Am 08. Mai gibt es daher ab 12.00 Uhr eine Gegenkundgebung vor unserem Büro unter dem Motto „Kampf der Rotfront – für einen Deutschen Sozialismus!“, welche in eine Art Straßenfest gebettet ist. Neben verschiedenen Redebeiträgen, wie von unserem Parteivorsitzenden Klaus Armstroff, dem Landesvorsitzenden West Julian Bender und zahlreichen Aktivisten, die Erfahrungen im Kampf gegen Linksextremismus sammeln konnten, füllen Informationsstände und die Vorstellung unserer sozialen Projekte (welche an diesem Tag freilich auch kostenlos genutzt werden können) den Vorplatz und die Straße vor unserem Büro. Ebenso bieten wir in Krisenzeiten die für unser Volk so notwendige Gemeinschaft. Für eine reichhaltige Verpflegung ist ebenfalls gesorgt. Als weiteren Höhepunkt soll es eine kraftvolle Demonstration durch das Quartier Hammerhütte geben! Seid dabei!