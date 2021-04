Massenproteste gegen Corona-Maßnahmen in Stuttgart (+Videos)

Am gestrigen Sonnabend versammelten sich tausende Deutsche in Stuttgart, um gegen die anhaltenden freiheitsberaubenden Corona-Maßnahmen der BRD-Herrschenden auf die Straße zu gehen. Aufgerufen hatte die Querdenker 711. Auf der zentralen Kundgebung der “Querdenken”-Bewegung auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart sind laut Polizei am Samstag rund 10.000 Menschen zusammengekommen, weit mehr als behördlich zugelassen. Nach einer Kundgebung in der Innenstadt zogen Hunderte Querdenker als Demonstrationszug zum Veranstaltungsort auf den Cannstatter Wasen. Linsradikale Gegendemonstranten versuchten derweil, die Anti-Corona-Demonstration am Weiterzug zum Cannstatter Wasen zu hindern. “Sie standen teilweise vermummt mit Fahrrädern oder saßen auf der Bundesstraße 14” berichtete ein Polizeisprecher. An die behördlich auferlegt Masken- und Abstandspflicht hielten sich die Wenigsten. Auch die Polizei schritt wohl auf Grund der Masse an Teilnehmern nicht ein.