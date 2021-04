Niedersachsen erläßt Testpflicht an Schulen

Das Bundesland Niedersachsen erläßt nach den Osterferien eine Corona-Testpflicht für alle Schüler und Schulbeschäftigte. Ohne ein negatives Testergebnis ist der Besuch des Unterrichts nicht erlaubt. Die Schhüler sollen sich selbst vor Unterrichtsbeginn an Präsenztagen zu Hause testen, kündigte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) an. Es sollen zukünftig zwei Tests pro Woche vorgenommen werden, erläuterte der Minister weiter. Eltern oder erwachsene Schüler sollen das negative Testergebnis am Testtag schriftlich bestätigen. Die Schulen können aber auch die Vorlage eines benutzten Testkits verlangen. Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt haben ebenfalls eine Testpflicht an Schulen für nach Ostern beschlossen.

Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit bis zur Teilnahme am Schulunterricht eine Corona-Impfung verpflichtend wird.