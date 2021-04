Schmalkalden: Deutsche wehren Polizeigewalt ab (+Video)

Wegen dem angeblichen Verstoß gegen die freiheitsberaubenden Corona-Maßnahmen der Bundesregierung und ihrer Länder wollten Polizisten im thüringischen Schmalkalden eine Person kontrollieren, weil sie diesen als Organisator einer unangemeldeten Kundgebung gegen die Corona-Verordnungen ausmachten. Nachdem die Polizei sich gegenüber den friedlichen Deutschen auf der Straße gewalttätig verhielt, ließen diese das aber nicht einfach so mit sich machen und widersetzten sich der staatlichen Repression.

Letztendlich flüchte die Polizei vom Ort des Geschehens und forderte Verstärkung an. Natürlich verdrehen nun die Medien jetzt deutschlandweit wieder das Geschehen. Wären die “Demonstranten” schwarz oder links gewesen, würden die Schlagzeilen selbstverständlich ganz anders lauten. Aber so ist das in der BRD, in welcher das eigene Volk der Feind zu sein scheint.