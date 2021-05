“Meet the Rich” – Flugblattverteilung in München-Grünwald!

Am vergangenen Freitag haben Linksextremisten in dem Münchner Nobelvorort Grünwald randaliert. Vorwand für die antideutschen Provokationen war eine Demonstration unter dem Motto “Meet the Rich”. Anlass genug, die neuen Flugblätter gegen Münchens linksextreme Szene zu verteilen. Dabei wurden zahlreiche Bürgergespräche geführt, in denen die Nationalisten viel Zustimmung für ihr Anliegen bekamen.

Ein ausführlicher Bericht folgt…

Für’s Vaterland? Bereit!

Für’s Volk? Bereit!

Für die Heimat? Bereit!