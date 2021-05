Versuchter Totschlag in Dessau-Roßlau

Erneut gab es in Dessau eine schwere Gewalttat. Die Täter sind wahrscheinlich erneut Migranten.

Tritte gegen den Kopf

Polizei und Behörden in Dessau ermitteln nun erneut wegen einem versuchten Tötungsdelikt in der Innenstadt. 2 Männer hatten am 28. April 2021 gegen 18 Uhr einen 27-jährigen Dessauer in der Willy-Lohmann-Straße angegriffen. Die Täter traten auch gegen den Kopf des Opfers. Der Angegriffene lag zu diesem Zeitpunkt bereits am Boden.

Die Täter sollen 1,55 bis 1,70 Meter groß gewesen sein und ein südländisches/arabisches Aussehen haben. Einer der beiden trug einen Vollbart und halblange Haare.

Täter benennen

Die Täter sind sehr oft dem gleichen Spektrum zuzuordnen. Viele sind importierte Gewalttäter, die sich wehrlose deutsche Opfer suchen.

Wir haben jedoch genug davon, dass sich Deutsche im eigenen Land nicht mehr auf die Straßen ihrer Heimat getrauen! Wir rufen daher jeden Dessauer dazu auf, sich bei uns einzureihen. Wir wollen die Machtgefüge in Deutschland maßgeblich ändern, auf regionaler Basis wie landesweit!

Mitglieder unserer Partei “Der III. Weg” sind deswegen auch weiter auf den Straßen der Stadt aktiv. Nationale Streifen für Sicherheit und Ordnung sind dabei ein wichtiger Bestandteil unserer friedlichen politischen Arbeit. (Wir berichteten)

Hilf uns dabei, unsere Straßen und unsere Heimat zu sichern!