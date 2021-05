Verteilaktion in Bremen gegen die Corona-Maßnahmen

Vergangenes Wochenende haben Aktivisten unserer Bewegung genutzt, um hunderte Flugzettel zum Thema “Das System ist gefährlicher als Corona” in Bremen zu verteilen. Die sich zuspitzende Situation der gegen das Volk gerichteten “Corona-Maßnahmen” durch das BRD-Regime verlangt jedem Normaldenkenden immer mehr Widerstand dagegen ab. Dieser wurde durch unsere Aktivisten in Form von Aufklärungsarbeit bei der Bevölkerung geleistet.

Die Corona-Maßnahmen der Regierung, insbesondere der in großer Panik verhängte Lockdown haben jedoch, wie immer deutlicher wird, massive soziale, psychische, gesundheitliche, kulturelle und wirtschaftliche Kollateralschäden hervorgerufen: millionen zusätzliche Arbeitslose und Kurzarbeitende, Unternehmen in der Pleite, Übersterblichkeit bei den isolierten alten Menschen, gesundheitliche Minderversorgung der Bevölkerung durch eine große Anzahl verschobener OPs und aus Angst unterbliebener Arztbesuche, vermehrt Suizide, großer Zuwachs an Kindesmisshandlungen, Traumatisierung und “neues” angstbesetztes Sozialverhalten der Menschen. Viele Grundrechte waren und sind auf der Basis eiligst forcierter Rechtsänderungen weiterhin eingeschränkt und das neue geltende Recht ermächtigt die Regierungen von Bund und Ländern auch nach Beendigung dieser Pandemie, Bürgerrechte bei Bedarf einzuschränken, die demokratischen Prozesse wurden verkürzt und ausgesetzt (z.B. verschobene Wahlen).