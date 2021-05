Video: Demonstration in Siegen

Am Sonnabend, den 8. Mai, war es wieder so weit, nach über 10 Jahren marschierte die nationalrevolutionäre Opposition in Gestalt unserer Partei „Der III. Weg“ erstmalig wieder in der Universitätsstadt Siegen, und das mit einem Paukenschlag. Unter dem Motto „Kampf der Rotfront – Für einen Deutschen Sozialismus – Hilfe für Deutsche“ versammelten sich unsere Mitglieder auf der Straße der Rubensstadt. Neben einer Kundgebung konnte trotz aller Schikanen und der sogenannten „Corona-Pandemie“ durch den entschlossenen Willen unserer Aktivisten ein kraftvoller Demonstrationszug ausgehend von unserem Parteibüro in Siegen durchgesetzt werden.

Ein ausführlicher Bericht findet sich hier: https://der-dritte-weg.info/2021/05/die-nationalrevolutionaere-opposition-marschierte-am-8-mai-in-siegen-nrw/