Zensur: Xavier Naidoo drohen Konzertabsagen (+Videos)

Nachdem der mit Migrationshintergrund behaftete Rapper Xavier Naidoo erneut Videos veröffentlichte, in welchem er der Corona-Dikatur der BRD eine klare Absage erteilt und zur Auflehnung gegen die Corona-Maßnahmen und die anstehende Impfpflicht aufruft, reagiert das System mit der üblichen Zensur und Verbotswelle, welcher Nationalisten seit Jahren zunehmends ausgesetzt sind. Erst löschte YouTube, Spotify und Co. das Gemeinschaftsprojekt RAPBELLIONS – ICH MACH DA NICHT MIT von Rappern, mit dabei der Mannheimer Naidoo, und nun drohen dem “Sohn Mannheims” diverse Konzertverbote.

Die Stadt Mannheim kündigte diese Woche an, einen Auftritt von Xavier Naidoo in der SAP Arena verhindern zu wollen. In einer Pressemitteilung der Stadt heißt es: “Das geplante Konzert in der SAP Arena ist nicht im Sinne der Stadt.” Die Stadt Mannheim drängt nun die Betreibern der SAP Arena zu einer Konzert-Absage. Die Stadt Mannheim ist sich sehr wohl bewußt, daß es keine ordnungsrechtliche Handhabe gegen das für den 9. Oktober in der SAP Arena geplante Konzert gebe es nicht, aber die SAP Arena solle prüfen, “ob sie einem Künstler, der immer weiter ins Abseits driftet und nun mit Antisemiten und Rechtsextremisten Musik macht, eine Bühne bieten will, die er erwartbar nicht nur musikalisch nutzen wird.“

Der Betreiber der SAP Arena, Daniel Hopp, erklärte wiederum auf eine Anfrage des SWR, dass man nicht Konzert-Veranstalter, sondern lediglich Vermieter der Halle sei und eine Konzertabsage nur durch den Veranstalter “DeMi Promotion” aus Hirschberg (Rhein-Neckar-Kreis) erfolgen könne. Daniel Hopp will nun mit dem Konzertveranstalter sprechen, der wiederum schon 5.000 Karten für das Konzert verkauft hat.

Auch in Rostock droht Konzertabsage

Auch die Rostocker Bürgerschaft hat sich gegen ein Konzert von Xavier Naidoo im August in der Rostocker Stadthalle ausgesprochen. Die Mehrheit der Bürgerschaft schloss sich gestern dem gemeinsamen Antrag der Linken, Grünen und der SPD an. Die Rostocker Stadtverwaltung äußerte starke rechtliche Bedenken gegen die Entscheidung der Bürgerschaft, denn öffentliche Einrichtungen wie die Stadthalle seien zur Wahrung des Gleichheitsgrundsatzes verpflichtet und bei der Vermietung der Einrichtungen dürfe kein Veranstalter oder Künstler ausgeschlossen werden, weil dessen religiösen oder politischen Ansichten nicht geteilt werden.

Ein weiteres neues Lied namens “Heimat – die Konferenz” mit der Beteiligung diverser Künstler. u.a. Xavier Naidoo und Hannes von Kategorie C