10 Punkte gegen Corona – Kampagne in Köthen fortgesetzt

Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” verteilten in Köthen hunderte Flugblätter und klärten über unseren Plan zur Beendigung der Corona-Krise auf.

Kollateralschäden unangemessen

Die Corona-Maßnahmen der Regierung, insbesondere der in großer Panik verhängte Lockdown, haben, wie immer deutlicher wird, massive soziale, psychische, gesundheitliche, kulturelle und wirtschaftliche Schäden zur Folge. Ein Ende des Wahnsinns in dieser Republik ist, mit dem Blick auf die herbeihalluzinierte „vierte Welle“, leider nicht in Sicht. Doch anders als die etablierten Parteien steht unsere Partei “Der III. Weg” dagegen auf. Nun haben volkstreue Kräfte unserer Partei deswegen eine Kampagne im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gestartet.

Nach über einem Jahr Dauerausnahmezustand, Ausgangssperren und „Lockdowns“ ohne sichtbaren Erfolg, soll nun die nächste Welle mit genau den gleichen sinn- und zwecklosen Maßnahmen bekämpft werden. Als Messlatte für die Strenge der jeweiligen Zwangsmittel soll der Inzidenzwert herhalten. Trotz ständiger Pannen mit falsch gemeldeten Werten oder fehlerhaften falsch-positiven Tests wird anhand dieses Wertes das öffentliche Leben in den betroffenen Landkreisen zwangsweise komplett heruntergefahren.

Die Akzeptanz in der Bevölkerung schwindet angesichts der anmaßenden Bevormundung, die keine Besserungen bringt, immer mehr. Um unsere Alternativvorschläge in Form des 10-Punkte-Programms zur Beendigung der Corona-Krise auch in der Bachstadt bekannt zu machen, verteilten in den letzten Tagen Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” wieder mehrere hundert Flugblätter und informierten die Bevölkerung über unsere Lösung.

Beendigung der Krise

Unter verantwortungslosen Politikern werden Einschränkungen der Freiheitsrechte ohne Maß und Verstand beschlossen. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Menschen hierzulande sind enorm.

Mit einem 10-Punkte-Plan steht unsere Partei “Der III. Weg” für ein Programm zur Beendigung der Corona-Krise.