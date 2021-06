Aktionstag in Berlin – Lichtenberg

Heute am Sonnabendvormittag führten die Berliner Mitglieder unserer Partei “Der III. Weg” einen breiten Aktionstag im Ostberliner Bezirk Lichtenberg durch. Knapp 300.000 Menschen wohnen hier mit einem stetig ansteigenden Ausländeranteil von immerhin schon ca. 18,6%. Insgesamt wohnen bereits ca. 80.000 Menschen mit einem sogenannten “Migrationshintergrund” im Bereich Lichtenberg/Hohenschönhausen. Große Plattenbausiedlungen zeugen vom einstigen kommunistischen Wohnbauprogramm der ehemaligen DDR. Hier auf engstem Raum ist eine signifikante Steigerung der Armutsentwicklung aller Altersklassen festzustellen.

Unsere in Berlin noch relativ unbekannte nationalrevolutionäre Bewegung stellte sich heute mit fünf gleichzeitig stattfindenden Infoständen dieser negativen Entwicklung mit reichlich Aufklärungsmaterial entgegen. Hunderte Infoblätter zu den Themen “Kriminelle Ausländer raus!”, “Mietwahnsinn stoppen!” und “Das System ist gefährlicher als Corona!” wurden an die interessierte Berliner Anwohnerschaft verteilt.

Zahlreiche Gespräche mit unseren Landsleuten bestätigten unsere Forderungen und Ansichten, dennoch ist auch in Lichtenberg eine gewisse Resignation und Politikverdrossenheit festzustellen. Eine von den etablierten Parteien erzeugte Erscheinung, mit der sich jeder politisch aufgeklärte Mensch vermehrt auseinander zu setzen hat im täglichen Diskurs. Propagandistisch war der heutige Tag ein voller Erfolg, da unsere Aktivisten es schafften, gleichzeitig an verschiedenen Orten Präsenz zu zeigen und unsere Weltanschauung mit breiter Wirkung zu bewerben.

Infostände gab es in der Weitlingstraße, Storkowerstraße, Zingsterstraße/Lindencenter, am Tierpark und am S-Bahnhof Frierichsfelde Ost. Die Steigerung unseres Bekanntheitsgrades wird unweigerlich dazu führen, neue, ideenreiche Köpfe an unsere Bewegung in Berlin zu binden.

Gerade in den letzten Monaten ist ein erfreuliches Erstarken unserer Partei in der Hauptstadt zu vermerken. Es heißt also auch für die Zukunft dran bleiben und Aufklärung betreiben, es geht um unsere Heimat, wir haben nur die eine.