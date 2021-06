Asylflut stoppen – Flugblattverteilung in Konstanz

Tagtäglich häufen sich die Fälle importierter Gewalt in der BRD.



So kam es auch in Konstanz in den letzen Wochen zu Gewalttaten durch „Männer mit Migrationshintergrund“.

Diese tätlichen Auseinandersetzungen, unter anderem die Messerangriffe am 12. und 16. Juni in der Stromeyersdorfstraße und Seestraße (wir berichteten), veranlassten Aktivisten unserer Partei dazu, in Konstanz hunderte Flugblätter zum Thema „Asylflut stoppen“ zu verteilen.

So sollen unsere Mitbürger auf die Probleme und Gefahren in unseren Straßen aufmerksam gemacht und ihnen eine politische Alternative geboten werden, da unsere Politik nach wie vor die Augen vor dem Problem „kriminelle Ausländer“ verschließt.