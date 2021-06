Bernburg: 10 Punkte gegen Corona

In Bernburg verteilten Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” hunderte Flugschriften mit unserem “10-Punkte-Plan” gegen Corona und zeigten damit einen Ausweg aus der Krise.

Zuspruch von Passanten

In Gesprächen mit Passanten wurde offensichtlich, dass viele die Maßnahmen der Regierung ablehnen. Die offensichtliche Erfolgslosigkeit der bisherigen Herangehensweise, inklusive des Impfchaos, dessen Nicht-Organisation eher an ein Drittes-Welt-Land als an eine der führenden Industrienationen erinnert, zeigt selbst für bislang noch gutmütige Bundesbürger die Unfähigkeit der politischen Entscheidungsträger auf.

Die jüngst bekannt gewordene Korruption und Klüngelei beim Einkauf von Masken, die sicherlich nur die Spitze des Eisbergs darstellen, passen da nur recht in das Bild des lediglich auf den eigenen Vorteil bedachten Polit-Bonzen, der sich auf Kosten der Allgemeinheit bereichert. Ob die Wähler hier bei der anstehenden Bundestagswahl die entsprechenden Konsequenzen ziehen, ist noch nicht klar.

10 Punkte gegen Corona

Mit einem 10-Punkte-Plan steht unsere Partei “Der III. Weg” für ein Programm zur Beendigung der Corona-Krise und dem Erhalt unserer Volksgesundheit.