Gegen die Impfkampagne der Regierung in Eilenburg-Ost!

Aktivisten aus Mittelland beteiligten sich in den letzten Tagen in der nordsächsischen Stadt Eilenburg an einer großflächigen Verteilaktion gegen die verantwortungslose Impfkampagne der Herrschenden. Noch bevor die letzten Unentschlossenen durch sozialen Druck, Angst- und Panikmache sowie ausgeklügelter psychologischer Manipulation der medialen Propagandamaschinerie wie das Vieh zur Schlachtbank – oder in diesem Falle in die Impfzentren – getrieben werden sollen, wollen die Mitstreiter unserer nationalrevolutionären Partei so viele deutsche Landsleute wie möglich über die Risiken, möglichen Folgen und Hintergründe der Corona-Impfung aufklären und Impfbereite im besten Fall zum Umdenken bringen.

Auch wenn die sommerlichen Temperaturen, die Badesaison und die vorübergehend wiedererlangte Scheinfreiheit viele Menschen derzeit die Corona-Pandemie vergessen lassen und die Impfkampagne ins Stocken bringen, so treffen im Hintergrund die Herrschenden bereits Vorbereitungen zur „vierten Welle“, die wohl im Herbst in Gestalt der sogenannten „Delta-Variante“ erneut über Deutschland rollen und die Bundesbürger zurück in den Kerker des Lockdowns werfen soll.

Spätestens dann wird auch das Impfthema wieder in den Mittelpunkt des Bewusstseins rücken und die letzten Impfunwilligen vor die Wahl zwischen Unterdrückung und Impfbereitschaft stellen. Auch mit einem Impfzwang durch eine verpflichtende Impfung ist eventuell zu rechnen. Bereits jetzt wird in Italien offen darüber diskutiert, sodass auch im Herbst der Druck für all jene, die sich der Impferpressung bisher entziehen konnten, wieder steigen wird.

Bis dahin gilt es, so viele deutsche Menschen wie möglich für die Ziele unserer nationalrevolutionären Bewegung, die auch die Wiedererlangung bürgerlicher Freiheiten durch die Beendigung der Corona-Krise umfassen, zu gewinnen!