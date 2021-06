Massenhafter Betrug in Corona – Testzentren

Der massenhafte Betrug in Corona-Testzentren beschäftigt den Gesundheitsminister. Spahn kündigt weitere Kontrollen an, der Fehler liegt aber im System und dem stümperhaften Umgang mit Corona.

Es gibt massive Betrugsvorwürfe gegen Corona-Teststellen in Bayern und Nordrhein-Westfalen. Pro Test bekommen diese 18 Euro. Offenbar haben sie aber viel mehr abgerechnet, als wirklich getestet wurde. Einen Nachweis dafür mussten sie bisher nicht erbringen. Mehrere Staatsanwaltschaften haben bereits die Ermittlungen aufgenommen.

Das System zerstört seit Ausbruch der Krankheit “Corona” fahrlässig viel Wirtschaftszweige und damit Existenzen. Besonders betroffen ist der Familien- und Mittelstand. Der Billiglohnsektor entlässt ebenfalls unzählige Angestellte. Die Not, der Frust und die Angst nehmen in der Bevölkerung zu. Ein Ende ist nicht in Sicht. Und nun schlagen Kriminelle auch noch aus der Not und Angst der Bürger Profit.

Das System ist bisher nicht in der Lage oder willens, diesem Betrug an der Bevölkerung Einhalt zu gebieten und die Täter zu bestrafen. Die etablierten Politiker sind wie so oft verwundert und verfallen in endlose Debatten. Niemand stellt die Frage, wer dafür die politische und gesellschaftliche Verantwortung zu tragen hat.

