Pfingstwanderung in Zwickau

Wie in den Jahren zuvor, fand auch dieses Jahr an Pfingsten eine Wanderung für die Mitglieder und Freunde unseres Stützpunktes Westsachsen statt. So kam man am frühen Nachmittag des Pfingstmontag im Zwickauer Umland zusammen und auch die kleineren und größeren Kinder unserer Mitglieder waren natürlich dabei, da man ganz bewusst wieder eine familiengerechte Wanderrunde auswählte, die von allen leicht zu bewältigen war.

Gemeinsam ging es gut gelaunt vom Rande des Rottmannsdorfer Waldes bei herrlichem Sommerwetter durch die wunderschöne Landschaft.

Auf der Wanderung konnte man, fernab des Alltagstrubels, miteinander ins Gespräch kommen, was bei politischen Aktivitäten und Versammlungen leider nicht immer in dieser Ausführlichkeit möglich ist. Daher sind solche Tage auch von enormer Bedeutung, schweißen sie doch die Gemeinschaft enger zusammen und geben Kraft für kommende Taten. Dies nicht zuletzt gerade auch durch die Einbindung der gesamten Familie.

Nachdem man das letzte Stück entlang des Voigtbaches ging, erreichte man die Quarksteine. Diese sind eine beeindruckende Grantifelsformation, die zurecht als Naturdenkmal gilt. Dann erreichte man den unweit entfernten Grillplatz, an dem man gemeinsam Rast machte. Dort hatten bereits fleißige Aktivisten den Grill angeheizt und es brutzelte reichlich Grillgut auf dem Rost. So lies man es sich schmecken, die Kinder konnten ausgelassen toben und man genoss einige schöne Stunden, bevor man zusammen den Rückweg zum Ausgangspunkt antrat.

Als man abends auseinanderging, waren sich alle einig, dass schon bald wieder ein solcher Gemeinschaftstag stattfinden soll und dann selbstverständlich auch alle wieder mit dabei sein werden. Denn unser Kampf wird nicht nur auf der Straße geführt, sondern gilt ebenso unserer Gemeinschaft, die wir in diesen Zeiten umso mehr stärken und festigen wollen.