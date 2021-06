Nachdem die Neckar-Alb Region in den letzten Tagen von einigen schweren Unwettern getroffen wurde und viele Landsleute schwere Schäden an ihrem Eigentum zu beklagen haben, bietet unsere Bewegung eine Unwetterhilfe in und um Reutlingen an. Egal ob Reparatur- oder Aufräumarbeiten, wir packen mit an. Ebenso können wir auch bei der Umsetzung von präventiven Maßnahmen zum Schutz vor weiteren Unwettern helfen.

Unter der Mobilfunknummer 0159 / 027 11 721 werden Hilfseinsätze vermittelt.