Im Gespräch mit der Liedermacherin “Ewiger Sturm”

Kürzlich führten wir das Gespräch mit der Liedermacherin “Ewiger Sturm”.

Der III. Weg: Eine nationalgesinnte Liedermacherin aus der Schweiz – gab es das schon einmal oder ist das bisher einzigartig?

Ewiger Sturm: Gute Frage. Wenn es je welche gegeben hat, kenne ich sie nicht.

Der III. Weg: Bist du schon lange in nationalen Kreisen unterwegs? Erzähle uns doch ein bißchen über deine Person.



Ewiger Sturm: Ich hatte das Glück, eine Familie mit sehr traditionalistischen Werten zu haben. Dank meiner älteren Brüder habe ich mich sehr schnell für die Geschichte und für die nordische Mythologie interessiert. Aber trotz meiner engen Verbindungen zum nationalistischen Kreisen bin ich erst seit sechs Jahren aktiv. Nun, ich bin noch sehr jung!

Der III. Weg: Wieso hast du dich für den Künsternamen “Ewiger Sturm” entschieden?

Ewiger Sturm: Zuerst begann ich mit Social Media-Videos als “Edelweiss 88”. Es war nichts weiter als Unterhaltung. Ich habe immer viel Rechtsrock gehört, dann wollte ich nur Cover machen. Aber ich wurde schnell von RAC-Bands aufgespürt, und als die Dinge ernst wurden, musste ich einen intelligenteren Künstlernamen finden. “Ewiger Sturm” erschien mir als Selbstverständlichkeit. Das trifft definitiv auf mich selbst zu und auch auf die Wut, die mich in meinem nationalistischen Kampf antreibt.

Der III. Weg: Hast du musikalische Vorbilder?

Ewiger Sturm: Bestimmt Jungsturm, Division Germania und Sturmwehr. Das sind die ersten Bands, die ich als kleines Mädchen gehört habe. Ihre Texte haben mich in meiner ganzen Jugend inspiriert, und dank ihrer musikalischen Flamme verdanke ich ihnen die Kraft meiner Ideologie und meines Willens, heute zu siegen.

Der III. Weg: Bedienst du dich aktuell noch vieler Cover oder hast du schon eine ganze Reihe eigener Lieder?

Ewiger Sturm: Was mich von Anfang an am meisten interessiert hat, war, Cover zu singen. Auf dem ersten Album gibt es nur 6 eigene Lieder. Ich wollte sehen, wie es weitergeht, ob es gefällt oder nicht.

Der III. Weg: Wie schätzt du die aktuelle Lage der nationalen Opposition in der Schweiz ein?

Ewiger Sturm: Meiner Ansicht nach ist es, wie derzeit überall in Europa, schwierig, sich mit diesem Thema zu befassen. Wir haben einige aktive Organisationen, die ständig gegen Unterdrückung kämpfen. Die Degeneration der Mentalitäten und das Anwachsen der Linken sind ein Hindernis. Dafür muss jeder fest stehen, für seine Heimat und für die Erhaltung der weißen Rasse.

Der III. Weg: Siehst du die Schweiz oder einzelene Gebiete der Schweiz als Teile des historischen deutschen Reiches an?

Ewiger Sturm: Teile der Schweiz waren immer Teil des Reiches. Im Laufe der Geschichte, der Eidgenossenschaft, sind dann langsam Gebiete und Regionen hinzugekommen. Aus diesem losen Staatenbund wurde dann der Bundesstaat, den wir heute kennen. Die Schweiz galt in beiden Weltkriegen als neutrale Nation. In Kriegszeiten gab es immer Schlupflöcher, die von den Militärs auch ausgenutzt wurden, um der Kriegspartei zu helfen, zu der man Sympathien hatte. Die Operation Tannenbaum, die auf die Invasion der Schweiz abzielte, war nie erfolgreich. Jedoch sehe ich nicht die Schweiz als Teil des historischen deutschen Reiches an.

Der III. Weg: Bist du froh, daß die Schweiz kein Teil der europäischen Union ist?

Ewiger Sturm: Ja natürlich! Die EU ist nur eine Abkürzung in die Hölle. Die Schweizer Regierung ist alles andere als vorbildlich, aber Unabhängigkeit ist extrem wichtig.

Der III. Weg: Was sind deine Zukunftspläne?

Ewiger Sturm: Ich habe eine Botschaft, die ich durch meine Musik vermitteln muss. Als nationalistische Frau ist das der beste Weg, meinen Kampf aufrecht zu erhalten. Ich werde nicht aufhören.

Der III. Weg: Vielen Dank für das nette Gespräch und liebe Grüße in die französischsprachige Schweiz.