Viele Steine hatte man versucht unseren Aktivisten in den Weg zu legen, doch am Ende waren diese nicht nur aus dem Weg geräumt, sondern es stand letztendlich auch das Wetter aufseiten unserer nationalrevolutionären Bewegung. Am Sonnabend, den 3. Juli 2021, fand der diesjährige “Tag der Heimattreue” statt.