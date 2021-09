In der oberbayerischen Gemeinde Gröbenzell wurden hunderte Flugblätter an Haushalte verteilt. Darin wurden die Gröbenzeller Bürger über die Forderungen der nationalrevolutionären Bewegung zur Bundestagswahl 2021 informiert. Am 26. September deutsch wählen!

Für’s Vaterland? Bereit!

Für’s Volk? Bereit!

Für die Heimat? Bereit!