Heute am 18. September 2021 spielt 1860 München gegen den FSV Zwickau. DieFußballfans werden rund um das Stadium von den Plakaten unserer nationalrevolutionären Bewegung empfangen. Zudem wurden Flugblätter im Stadtteil Giesing, in dem sich das Stadion an der Grünwalder Straße befindet, verteilt.

Für’s Vaterland? Bereit!

Für’s Volk? Bereit!

Für die Heimat? Bereit!