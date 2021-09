Den gestrigen Freitagabend nutzten Mitglieder unserer nationalrevolutionären Partei, um in Zwickau in mehreren Wohngebieten eine größere Zahl unserer Flugblätter zur Bundestagswahl zu verteilen. Zudem wurden in den vergangenen Tagen einige weitere Plakate im Zwickauer Stadtgebiet angebracht.

Am 26. September in Zwickau und in ganz Sachsen den Dritten Weg wählen!