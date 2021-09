In den vergangenen Tagen waren Aktivisten vom Stützpunkt Westsachsen in den Erzgebirgsstädten Aue und Schneeberg unterwegs. Hierbei wurden neben mehreren Tausend Flugblättern auch einige Plakate aufgehängt. Somit steigt auch im Erzgebirge unser Bekanntheitsgrad stetig an. Und am 26. September gibt es nur eine konsequente Wahl: Listenplatz 17 – Der Dritte Weg!