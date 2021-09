In Zwickau befinden sich unsere Mitglieder im Wahlkampfendspurt. So wurden am heutigen Mittwochabend nochmals unzählige Flugblätter verteilt, um auch kurz vor der Bundestagswahl am Sonntag für unsere Partei und unsere Ziele zu werben.

Wer eine konsequente Politik für deutsche Interessen will, der wählt am Sonntag in Sachsen mit der Zweitstimme Listenplatz 17 – Der Dritte Weg!