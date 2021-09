In den letzten Tagen wurden in Oberfranken zum wiederholten Mal tausende Flugblätter zu den verschiedensten gesellschaftlichen Themen verteilt. Die Aktivisten aus Oberfranken waren diesmal nicht nur in den Städten, sondern ebenso im ländlichen Raum unterwegs.

Am 26.September deutsch wählen! Wählt die Partei “Der III. Weg”!