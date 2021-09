Reiseführer Deutschland – Neue Sehenswürdigkeiten ergänzt

Neu zu unserem Reiseführer sind folgende Sehenswürdigkeiten hinzugekommen: Kriegerdenkmal in Willmenrod, Schwarzhäupterhaus Riga, Pulverturm Riga, Freiheitsdenkmal Riga, Kriegerbrunnen Speyer, Altpörtel Speyer, Heidentürmchen Speyer, Pionierdenkmal Speyer, Kaiserstandbilder Speyer, Fährmann hol über, Historisches Museum der Pfalz, Technik Museum Speyer, Wilhelmsbau Speyer, Technik Museum Sinsheim, Kriegsgräberstätte Eversberg, Gut Rottland bei Waldbröl, Ehrenmal Langscheid, Gefallenen-Ehrenmal-Anlage Battenfels-Wiese, Kriegerdenkmal in Kirchhundem, Ehrenmal im Weierhohl in Olpe, Cripta Mussolini in Predappio (Italien), Deutscher Soldatenfriedhof Costermano (Italien), Gedenkstätte Sacrario di Redipuglia – größte Kriegerehrenmal in Italien, Zollamt Marburg, Kriegerdenkmal Gießen

In dieser Karte sind Sehenswürdigkeiten für heimatverbundene Deutsche gelistet. Ausführliche Informationen zu den einzelnen Sehenswürdigkeiten finden man in der jeweiligen Beschreibung. Im oberen linken Symbol in der Karte kann man Kategorien ein- oder ausblenden. Gerne nehmen wir weitere Sehenswürdigkeiten entgegen (Siehe unten). Über neue Einträge in unsere Karte informieren wir per Telegramkanal t.me/ReisefuehrerDeutschland.

Weitere Sehenswürdigkeiten, Denkmäler, heidnische Anlagen oder sonstige historische Bauten, die noch nicht in unserem Reiseführer aufgeführt und für heimatverbundene Deutsche von Wert sind, senden Sie uns bitte per epost an [email protected] mit folgenden Informationen:

Name der Sehenswürdigkeit

Ort, Straße, Hausnummer

Beschreibung

Verweis zur Sehenswürdigkeit oder Bilder

Nur mit Ihrer/Eurer Hilfe können wir die unzähligen weiteren Sehenswürdigkeiten aus deutschen Landen erfassen und bekannt machen.

Zur Navigation, Ortsuche und leichteren Ein- und Ausblendung der Kategorien empfiehlt es sich den Reiseführer im eigenen Browserfenster zu öffnen. Hierhin kommt man über das Symbol in der auf unserer Netzseite eingebunden Karte oben rechts.