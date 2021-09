Westerwald: “Das Volk ist nicht edel, das seine Toten nicht ehrt”

Gemäß des Zitates „Das Volk ist nicht edel, das seine Toten nicht ehrt“ von Adolf Friedrich von Schack, machte sich an einem verregneten Sonntagnachmittag eine Familie aus dem Umfeld des „III. Weg“ auf, um das verwahrloste Soldatengrab der Familie Steuernagel in der Nähe von Weilburg von Schmutz und Unrat zu befreien. Ein umgestürzter Baum sowie zahlreiche Äste und Müll wurden entfernt. Die zum Schluß gepflanzten Geranien und die entzündete Kerze sind nur ein kleiner Ehrerweis für die zwei gefallenen Helden, die in der Fremde für Volk und Vaterland ihr Leben ließen. Schon mehrmals wurde das Ehrenmal in den letzten Jahren seitens Mitglieder unserer Partei gereinigt.

Das Denkmal wurde von den Eltern der Söhne Rolf und Helmut Steuernagel errichtet. Sie selbst wurden nach ihrem Tod am Denkmal, symbolisch bei ihren Söhnen, beigesetzt. Während, wie zuletzt im Sommer dieses Jahres, Schüler vom Gymnasium Philippinum Weilburg öffentlichkeits- und medienwirksam an jüdischen Grabsteinen rumschrubbten, fristen die Gräber der Vorfahren besagter Schüler meist ein jämmerliches Dasein. Während sich die allerorts zu findenden Gedenkstätten der im ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten in einem relativ guten Zustand befinden, sind jene des zweiten Weltkrieges meist in einen trostlosen Zustand. Mit ein wenig Eigeninitiative und Interesse an Vergangenheit und deutscher Geschichte kann jeder einzelne mithelfen, das Gedenken an unsere Vorfahren aufrecht zu erhalten.

