“Wir leben Gemeinschaft” – Tag der Gemeinschaft 2021 in Anhalt

Bei herbstlichem Wetter fand im September in der Region Anhalt ein gelungener Tag der Gemeinschaft 2021 für Mitglieder unserer Partei “Der III. Weg” statt. Er stand wie 2020 unter dem Motto “Sport, Gemeinschaft und Bildung”.

Das Fundament bauen

Politik, Kultur und Gemeinschaft sind die Grundpfeiler unserer Partei und nationalrevolutionären Bewegung “Der III. Weg”. Politik und Kultur sind wichtig, doch erst in Kombination mit der gelebten Gemeinschaft entfaltet dieses weltanschauliche Fundament seine Windkraft. Und so ist es uns ein besonderes Anliegen, das im Kleinen zu leben und nach unserem Ideal zu formen, wonach wir im Großen streben.

Ganz in diesem Sinne führten Mitglieder und Sympathisanten unserer nationalrevolutionären Partei den Tag der Gemeinschaft 2021 in der Region Anhalt durch. Bereits ein Jahr zuvor wurde ein entsprechender Tag trotz Corona-Diktat organisiert. (Wir berichteten).

Bildung und Sport

Auf dem Programm stand eine Wanderung, welche u. A. vorbei an mehreren Steingräbern unserer Ahnen und entlang eines malerisch gelegenen Sees führte. Dort wurde eine Rast eingelegt und den Kindern die Möglichkeit zum Spielen und Toben gegeben. Mitglieder unserer Gruppe “Körper und Geist” nutzten die Chance zur Abhärtung und gingen in den Fluten bei regnerischem Wetter schwimmen.

Die Wegstrecke war in zwei unterschiedliche Schweregrade geteilt, sodass die Herausforderung selbst von den Kleinsten in der Gemeinschaft und mit manchem Regenschauer gemeistert werden konnte.

Abgerundet wurde der sportliche Teil des Tages mit einem Exkurs zum Thema Tischtennis für die Kleinsten. Natürlich ließen es sich auch unsere älteren Mitstreiter nicht nehmen, sich an der Tischtennisplatte zu duellieren. Reaktionsgeschwindigkeit und ein guter Stand sind auch in der Selbstverteidigung Erfolgsfaktoren und so konnten Theorie und Praxis spielerisch miteinander verbunden werden.

Lebendige Gemeinschaft

Als der Tag im Ausklingen begriffen war, schichtete die Gemeinschaft gemeinsam das Holz und entzündete den Holzstoß, auf dass die Flammen kraftvoll und Wärme spendend in den Himmel stiegen.

Kraftvoll erschallen unsere Losungen:

Fürs Vaterland? Bereit!

Fürs Volk? Bereit!

Für die Heimat? Bereit!

Möchtest auch Du Teil unserer nationalrevolutionären Bewegung und Teil unserer lebendigen Gemeinschaft sein? Dann melde Dich unter:[email protected]