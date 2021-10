Evangelische Kirche stellt sich an Seite von Linksterroristen

Die evangelische Kirche ist bekannt für ihre besonders widerwärtige Anbiederung an den linksliberalen und volksfeindlichen Zeitgeist. Kaum verwunderlich, dennoch nicht minder bezeichnend ist daher ein aktuell heiß diskutierter „Workshop“ der evangelischen Landeskirche Sachsen, in dem es um „Frauenwiderstand“ geht, der angeblich „kriminalisiert“ würde. Dabei wird sich ausgerechnet auf die mutmaßliche Linksterroristin Lina E. bezogen, die derzeit in einem Verfahren um eine Anschlagserie gegen national denkende Deutsche von der Generalbundesanwaltschaft beschuldigt wird.

Mit den Worten der Landeskirche soll sich dabei der Frage gewidmet werden, „ob autonomer Widerstand zwangsläufig (früher oder später) kriminalisiert“ wird, genannt wird der Fall Lina E. als jüngstes Beispiel dieser „Kriminalisierung von Frauenwiderstand“. Ausrichterin dieses „Workshops“ ist zudem die linksextreme Hetzerin Juliane Nagel, die als Stadträtin in Leipzig beste Kontakte in die örtliche Antifaszene pflegt und darüber hinaus auch mit der terroristischen Hammerbande um Lina E. bestens vernetzt gewesen ist. Auf von Nagel angemeldeten Demonstrationen, die regelmäßig in Ausschreitungen und Gewalt enden, wird sich mit den beschuldigten Linksterroristen offen solidarisiert und auch schon mal der Chef des Polizeilichen Terrorismus-Abwehrzentrums mit dem Tode bedroht.

Dass linksextreme Kriminelle in Kirchenkreisen mittlerweile eine Märtyrerrolle zugesprochen bekommen und man zu diesem Zweck auch bekannten Wortführerinnen von Mord in Kauf nehmenden Antifabanden ein Podium bietet, ist ein weiterer Höhepunkt in der Entwicklung der Kirche zu einem Tummelplatz für volksfeindliche, antifaschistische Scharfmacher.