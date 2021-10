Großer Dreesch und Gartenstadt: Aufklärung in Schwerin zum Thema: „Kriminelle Ausländer raus!“

Der Große Dreesch und die eher beschauliche Gartenstadt: In diesen Schweriner Stadtteilen brachten kürzlich Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” tausende Flugblätter unters Volk. Thema: „Kriminelle Ausländer raus!“



Die wachsende Überfremdung, die auch in der Landeshauptstadt spürbar ist, hat im Schlepptau nahezu immer Revierabsteckungen und -kämpfe ausländischer Banden, und das mitsamt der breiten Palette an kriminellen Handlungen.



So auch in Schwerin, wie sich der Polizeilichen Kriminal-Statistik (PKS) für 2020 entnehmen lässt. Demnach betrug der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger im vergangenen Jahr dort 23,0 Prozent (2019: 26,4 %). Besonders stark vertreten waren nichtdeutsche Tatverdächtige in 2020 mit jeweils rund 50 % an Diebstahlshandlungen, so bei Taschendiebstählen oder Diebstählen aus Kiosken, Warenhäusern und Verkaufsräumen. An Körperverletzungsdelikten waren sie mit etwa 30 % beteiligt, an sexuellen Belästigungen mit rund 25 %.



Kriminelle Ausländer haben nach Ansicht unserer Partei “Der III. Weg” ihr Gastrecht verwirkt. Sie müssen konsequent abgeschoben und mit Wiedereinreisesperren belegt werden.



Wie bereits angedeutet, ist die Überfremdung auch in Schwerin schon deutlich spürbar. Zwar beträgt der offizielle Ausländeranteil „nur“ 8,2 Prozent und nimmt sich damit im Vergleich zu Berlin und westdeutschen Ballungszentren vergleichsweise niedrig aus. Doch belehrt ein Blick auf den Lebensbaum eines Besseren. So beträgt der Anteil unter den 0- bis 6-Jährigen an der Gesamtbevölkerung bereits 15,4 %, bei den 18- bis unter 25-Jährigen 15,9 % und bei den 25- bis unter 30-Jährigen 19,7 % (Stand: 31.12.2020).



Die Schweriner Aktivisten werden die Aufklärungsarbeit in naher Zukunft fortsetzen. Probleme gibts auch in der Landeshauptstadt von M-V zur Genüge – nur ein paar Steinwürfe entfernt von gut gesicherten Regierungsgebäuden und der Redebedürfnisanstalt namens Landtag.