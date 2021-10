Israel als Vorreiter für Impfdiktatur in Endlosschleife

Als Musterland für alle Impffanatiker hat sich Israel im Laufe des Jahres einen Namen gemacht, als erstes Land überhaupt einen Impfpass eingeführt, der allein die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglicht und eine der höchsten Impfquoten der Welt erzeugt. Doch nun sollen die Corona-Bestimmungen im Judenstaat ein weiteres Mal verschärft werden und die Impfprivilegien der Bürger zum Erlöschen bringen. Rund 1,5 Millionen durchgeimpfte Israelis verlieren ihren digitalen „Grünen Impfpass“ und sollen sich in den kommenden Monaten einer Auffrischungsimpfung unterziehen, um ihre Rechte wiederzuerlangen. Bereits jetzt schon haben 3,5 Millionen Bürger eine dritte Impfung erhalten.

Laut den neuen Verordnungen sollen die Immunitätsnachweise sechs Monate nach Erhalt der zweiten oder dritten Impfdosis widerrufen werden. Eine Wiedererlangung aller Privilegien ist nur mit einer weiteren Auffrischungsimpfung möglich. Ein Konzept, welches der Pharmabranche sprudelnde Gewinne verspricht, denn mit einem endlosen Zwang zur erneuten Impfung nach jeweils sechs Monaten werden die Durchgeimpften zu Sklaven der Impfstoffmafia auf Lebenszeit, natürlich mit allen gesundheitlichen Konsequenzen und Risiken. Zahlreiche Belege haben den Nachweis geliefert, dass die durch den Impfstoff herbeigeführte Immunität gegen Corona mit der Zeit nachlässt.

Doch anstatt die Corona-Impfung überhaupt in Frage zu stellen und die Impfkampagne zu verwerfen, wollen die weltweit Herrschenden die Bürger der von ihnen kontrollierten Länder nun dem nie mehr endenden Impfdikat unterwerfen. Was im Impf-Musterland Israel bereits praktiziert wird, wird sicherlich über kurz oder lang auch der BRD als höriger Kolonie des Zionistenstaates bevorstehen. Bereits in den USA wurden Auffrischungsimpfungen nach israelischem Vorbild, entgegen der Empfehlungen der Food und Drug Administration (FDA), durch die Regierungsadministration um Präsident Joe Biden zugelassen. Die israelischen Behörden haben bereits verlauten lassen, dass weitere auffrischende Impfungen im Zyklus von sechs Monaten “von nun an Teil des Lebens” werden könnten. Wann bei uns die dauerhafte Impfdiktatur zur Normalität erhoben wird, wird wohl nur noch eine Frage der Zeit sein.