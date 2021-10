Sing mit, Kamerad! Über Länder, Grenzen, Zonen

Das Lied “Über Länder, Grenzen, Zonen” würde 1990 als Eigenkomposition von Frank Rennicke veröffentlicht. Das Lied zog einen jahrelangen Rechtsstreit mit sich. Letztendlich hob am 25. März 2008 das Bundesverfassungsgericht die Verurteilungen wegen Volksverhetzung auf und verwies die Sache in diesem Umfang an das Landgericht Stuttgart zurück. Die aufgehobenen Verurteilungen verletzten das Grundrecht der Meinungsfreiheit (Art. 5 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes). Die Gerichte hätten die gebotene „fallbezogene Abwägung zwischen der Bedeutung der Meinungsfreiheit und dem Rang des durch die Meinungsfreiheit beeinträchtigten Rechtsguts“ unterlassen und „auch nicht aufgezeigt, dass dies entbehrlich sei, weil der Liedtext einen Verstoß gegen die Menschenwürde” [§ 130 Abs. 1 Nr. 2 StGB] enthalte.

Liedtext “Über Länder, Grenzen, Zonen”

1. Über Länder, Grenzen, Zonen hallt ein Ruf ein Wille nur.

Überall wo Deutsche wohnen, zu den Sternen dringt der Schwur.

Niemals werden wir uns beugen, nie Gewalt für Recht ansehen.

Deutschland, Deutschland über alles und das Reich wird neu erstehen.

2. Schlesien uns von Gott gegeben. Deutsch- germanisch Heimatland.

Kunst, Kultur und Wirtschaft weben seit Jahrtausenden ein Band.

Der Geschichtslauf wird sie richten die das Schlesierland geraubt.

Unser Volk wird nie verzichten weil es an alte Rechte glaubt.

3. Deutsch ist Herz und Hirn und Hand und dennoch ist es geschehen.

Dass Ostpreussen du deutsches Land, konntest in die Hand des Feindes übergehen.

Seit über 40 Jahren geknechtet, verblutest du jeden Tag ein wenig mehr.

Lumpen haben dich entrechtet doch wir geben dich niemals her.

4. Rechte und Gesetzesbande sind zerstört unter fremdem Joch.

Darum heißt im Memellande, Brüder sagt wie lange noch,

was auch immer mag geschehen, was auch immer kommen mag.

Lasst uns treu zusammenstehen. Memellande es naht der Tag.

5. Ob Breslau, Thorn und Danzig. Ob Posen, Gleiwitz und Stettin.

Ob Chemnitz, Bromberg und Leipzig. Ob Bozen, Königsberg und Wien.

Alles sind sie deutsche Städte und liegen im deutschen Land.

Geraubt durch Verbrecherräte, geschändet jeder deutsche Stand.

6. Und darum über Länder, Grenzen, Zonen hallt ein Ruf ein Wille nur.

Überall wo Deutsche wohnen, zu den Sternen dringt der Schwur.

Niemals werden wir uns beugen, nie Gewalt für Recht ansehen.

Deutschland, Deutschland über alles und das Reich wird neu erstehen.

Niemals werden wir uns beugen, nie Gewalt für Recht ansehen.

Deutschland, Deutschland über alles und das Reich muß neu erstehen.

Warum “Sing mit, Kamerad!”

Zu einer kulturerhaltenden, wie kulturschaffenden Bewegung gehört auch das Singen. Nun gibt es aus dem deutschen Volk heraus einen reichen Schatz an völkischen, bündischen und soldatischen Liedern, die nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Wir wollen mit diesem Angebot eben jene Lieder wieder ins Bewusstsein der heutigen Aktivisten rufen. Weitere Lieder findet du auf Spreaker.